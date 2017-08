Man tegen hoofd getrapt tijdens stapavond

BREDA - Een 20-jarige Bredanaar is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld op de Havermarkt in Breda. Hij werd door vier mannen tegen zijn hoofd getrapt en geslagen. Dit gebeurde nadat een van de verdachten rond kwart over vier tegen hem aan liep.

Toen het slachtoffer zei dat ze moesten uitkijken waar ze liepen, kreeg hij een duw. Hij duwde terug. Daarna haalde een portier hen uit elkaar.



Vervolgens gaf een van de mannen hem een klap tegen zijn hoofd. Daardoor viel hij. Toen hij op de grond lag, werd hij verschillende keren tegen zijn hoofd en rug getrapt. Daarna renden de verdachten weg richting de Visserstraat.



Dronken

Agenten zagen hoe een portier de vier achtervolgde en gingen achter de vechtersbazen aan.



Op de Minderbroedersstraat konden de vier - 16, 18, 20 en 24 jaar - worden aangehouden. Drie van de vier mannen bleken dronken. Een van hen had negen pakjes cocaïne bij zich.



Ambulance

Het slachtoffer had last van zijn schouder, hoofd en rug en is in een ambulance behandeld.