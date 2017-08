Heeze klaar voor zestigste Brabantsedag

HEEZE - Er staan al stoeltjes langs de route, de wagens zijn zich al aan opstellen en de camera's staan op positie. De zestigste Brabantsedag in Heeze kan beginnen. Nog een paar uur en dan start de optocht van 16 rijdende theaterdecors. 30 duizend mensen komen naar het dorp om het mee te maken.

Heeze maakt zich op voor de grote Parade van Vermaeck, zoals het thema dit jaar is. Wat ooit begon als een cultuurhistorische optocht in 1958 is nu een festival van 9 dagen. Met als hoogtepunt de optocht van vanmiddag. Mensen die een goeie plek willen, zitten nu al langs het parcour klaar voor de optocht.



Om half twee starten de 16 rijdende theaterdecors. Maanden is er aan gebouwd door de bouwgroepen in Heeze. Bijna tweeduizend acteurs staan op en om de wagens om de geschiedenis van Brabant op een eigentijdse manier tot leven te laten komen.



Publiek

Verwacht wordt dat er dertigduizend mensen langs de kant staan van deze jubileumeditie. Voor iedereen is er een plaatsje, zegt de organisatie. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Anderen betalen tien euro om binnen te komen.





Omroep Brabant zendt de optocht van de Brabantsedag live uit. De uitzending op televisie begint om 13.46 uur. Zondagavond wordt er ook een samenvatting uitgezonden. Omroep Brabant radio zendt live uit vanuit Heeze van 14.00 tot 17.00 uur.