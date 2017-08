Imponerende inhaalrace Jeffrey Herlings in Amerika: 'Ik was zo boos toen ik bij start viel'

INDIANA - Jeffrey Herlings heeft zaterdag grote indruk gemaakt in Amerika. De motorcrosser uit Elsendorp schreef in Indiana de AMA Outdoor National op zijn naam. Dat deed hij op spectaculaire wijze.

Herlings reed een gecontroleerde eerste manche waarin hij de aanvallen van Eli Tomac en Marvin Musquin wist af te slaan. In de tweede manche kwam hij door een valpartij bij de start in een ogenschijnlijk kansloze positie terecht. Maar Herlings slaagde erin iedereen in te halen.



Leuke uitdaging

Met nog tien minuten te gaan, belandde Herlings op de derde plaats en moest hij nog een gat van vijftien seconden zien te dichten naar Blake Baggett. Dat lukte. Koploper Marvin Musquin leek te ver weg voor Herlings, maar toen die ten val kwam, kreeg Herlings de koppositie in de schoot geworpen. Die gaf hij niet meer uit handen.



Pas in de week voor de wedstrijd werd besloten om deel te nemen aan de AMA Outdoor.



Oorspronkelijk zou Herlings de tijd benutten om zich voor te bereiden op de Amerikaanse Grand Prix, die volgend weekend wordt verreden in Jacksonville. Omdat hij in de tweede manche van de Grand Prix van Zweden uitviel en hierdoor bijna kansloos is om wereldkampioen te worden, leek het Herlings volgens Motorcrossplanet 'een leuke uitdaging' om deel te nemen aan deze laatste wedstrijd om het Outdoor National Kampioenschap.



'Beetje geluk'

"Ik had de ballen om hierheen te komen en van start te gaan tussen de Amerikanen", reageert Herlings op Motorcrossplanet. "Dit hebben nog niet veel andere rijders gedaan. Het is mijn eerste keer hier en dan win ik ook nog. Ik was snel de hele dag. Ik was zo boos toen ik bij de start viel. Ik heb alles gegeven om terug naar voren te komen. Ik heb een beetje geluk gehad door de valpartij van Marvin Musquin, maar ik heb laten zien dat ik de snelste rijder was op de baan vandaag.''