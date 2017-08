Pakt Willem II de eerste punten van het seizoen tegen Feyenoord? [LIVE]

ROTTERDAM - Willem II haalde dit seizoen nog geen enkel punt. De Tilburgers spelen zondagmiddag, vanaf half één, in De Kuip tegen regerend landskampioen Feyenoord. Hieronder word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

De mannen van trainer Erwin van de Looi hopen op een stuntje in Rotterdam, om zo te voorkomen dat ook de derde competitiewedstrijd wordt verloren. De Tilburgers begonnen hoopgevend en kregen binnen zestig seconden al de eerste kans. Een erg fraaie actie van Ismail Azzaoui had een beter lot verdiend.



Pedro Chirivella kreeg al snel een gele kaart na een overtreding op Feyenoorder Haps. Het is alweer zijn derde bekeuring van dit seizoen.



De opstelling:



In de opstelling van de Tilburgers geen surprises. Aankopen bleven afgelopen week uit, waardoor Van de Looi voor vertrouwde namen koos.