Jonge vrouw op brommer daagt motoragent uit

TILBURG - Een Tilburgse vrouw van 21 is zaterdagavond de strijd aangegaan met een motoragent. Ze zat op een brommer en negeerde niet alleen het stopteken van de motoragent, maar probeerde de agent ook van zich af te schudden op een, zeg maar, onorthodoxe manier.

De agent wilde de bromfietster aanspreken op het feit dat ze op een fietspad reed en niet op de rijbaan. Hij reed naast haar om haar de goeie kant op te dirigeren. Maar de jonge vrouw voelde niets voor een reprimande van de agent en remde plotseling en ging er toen vliegensvlug vandoor. Dat gebeurde op de Wandelboslaan.



Wegduwen

Er ontstond een achtervolging. De politieagent op zijn motor met zwaailicht. De vrouw reed zeker 55 kilometer per uur. Ze reed twee keer door rood en belandde op een trottoir waar voetgangers opzij moesten springen.



Op de Lage Witsiebaan ging de motoragent naast haar rijden. Daar gaf de vrouw een flinke duw tegen de arm van de agent waardoor hij een slinger maakte. Toen de vrouw voor de agent reed, remde ze ook heel hard waardoor de agent moest uitwijken.



Uiteindelijk kon de vrouw op een zandpad aangehouden worden. Ze bleek geen brommerrijbewijs te hebben en in haar handtas had ze een boksbeugel. Ze is opgesloten in een politiecel. Haar brommer is in beslag genomen.