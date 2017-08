Honderden figuranten en dansers oefenen voor Bloemencorso Zundert

SCHIJF - Mariska van Nijnatten van buurtschap Schijf pakt nog maar eens een keer de megafoon erbij. ”Alle dansers naar de schuur, we gaan oefenen.” Met nog minder dan een week te gaan is het voor alle buurtschappen van het Zunderts bloemencorso nog flink aanpakken. Om de wagens klaar te krijgen voor het corso van volgende week, werd bij alle twintig buurtschappen het ‘hij mot af weekend’ gehouden. Iedereen die mee kon helpen werd het afgelopen weekend in de corsotent verwacht om ‘de handen uit de mouwen te steken.’

Bij buurtschap Schijf werd niet alleen aan de afbouw van de wagen gewerkt, in kleine groepjes moesten ook de honderden figuranten hun choreografie oefenen. Op Handen Gedragen van buurtschap Schijf wordt door kenners steevast getipt als de winnaar van het komend bloemencorso in Zundert. Heel bijzonder zijn de honderden figuranten die een heerser letterlijk door de straten van Zundert zullen dragen.



Choreografie

De bedoeling is dat de figuranten rond de wagen een spectaculaire show opvoeren. Het buurtschap heeft regisseur Niels de Val ingehuurd om de figuranten te begeleiden. “Het is niet echt een grootse choreografie. Het is gebaseerd op de Afrikaanse stammendansen. De figuranten hebben Afrikaanse maskers op en Afrikaanse kleding aan. Ik denk dat heel indrukwekkend gaat worden.”



Ritme vinden en vasthouden

Met de percussiegroep oefent een groep dansers uitgerust met Afrikaanse schilden. Het is tot het oneindige oefenen en oefenen. “Het is af en toe lastig om het ritme te vinden, maar we hebben nu een aantal keren gerepeteerd en morgen en vrijdag ook nog. Dus ik hoop dat het dan erin zit”, vertelt figurante Gina.



Waar buiten de drums klinken van de percussiegroep zijn in de bouwtent de geluiden te horen van lassen, zagen en bouwers die de steigers op en af gaan. Menno Naalden vertelt dat het nog steeds een hele klus is om de wagen af te krijgen. “Van de week erachter gekomen dat er nog veel constructie in moet, maar ik heb er wel vertrouwen in want de laatste week gebeurt er altijd veel.”