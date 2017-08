Penoza 'Carmen' Monic Hendrickx terug in Deurne: 'Hier vond ik mijn grote liefde'

DEURNE - Actrice Monic Hendrickx die beter bekend is als Carmen van Walraven in de misdaadserie Penoza was zondag terug in Deurne, het dorp waar zij een groot deel van haar jeugd doorbracht. Op het filmfestival 'Nacht van het witte doek' bekeek ze, met zo'n honderd mensen de premiere van het vijfde seizoen van de serie die zondagavond op tv komt.

Monic Hendrickx heeft een band met Deurne. Ze zat er op het Peelland College. "Ik heb hier op school gezeten, ging hier uit en heb hier de liefde van mijn leven gevonden", zegt de actrice. Als ze in de filmzaal zit komt ze een oude klasgenoot tegen: "Ach José, ben jij het, je bent nu blond",roept Monic. Even later worden op de smartphone oude klassenfoto's in zwart-wit bekeken.



Echte huizen

Nadat de zaal de bloedstollend spannende eerste aflevering van seizoen vijf heeft gezien beantwoord Monic vragen van het publiek: "Alles wordt in echte huizen opgenomen. Het huis waar ik woon in de serie is van echte, hele rijke mensen", zegt ze met een lach. Hoeveel leren jacks heeft Carmen eigenlijk? "Zeven dat valt mee".



Dan zit het er bijna op in Deurne. De gevierde actrice gaat terug naar huis in Amsterdam, want de slaapkamer van haar dochter wordt verbouwd. En net als in de serie is 'Carmen' ook gewoon een moeder.