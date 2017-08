Darryl Lachman oordeelt na verlies Willem II: 'We vochten en liepen niet voor elkaar' [VIDEO]

TILBURG - De seizoenstart van Willem II valt vies tegen. Drie gespeeld, nul punten. Een doelpunt voor, negen tegen. In Rotterdam leden de Tilburgers zondagmiddag een forse nederlaag: 5-0. Landskampioen Feyenoord was veel te sterk.

"Na de eerst helft speelden we al een verloren wedstrijd", concludeerde Jordens Peters. De aanvoerder was na afloop blij dat het erop zat. "We slaagden er niet in om het Feyenoord echt moeilijk te maken. Dan moet je ervoor kiezen om in de tweede helft zo min mogelijk goals tegen te krijgen."



Hij vervolgde: "Voor het publiek was het waarschijnlijk niet leuk om te zien, daar hadden wij maling aan. We wilden in de tweede helft niet opnieuw afgeslacht worden."



Darryl Lachman kraakte na afloop enkele kritische noten. "Het gaat erom dat je voor elkaar wil lopen, voor elkaar wil vechten. Dat ontbrak eraan bij de tegengoals." Een pijnlijke en harde conclusie van de verdediger."We hebben het er in de kleedkamer al over gehad en ook morgen moeten we dit bespreken. Het moet er gewoon uit. Ik wijs niet naar één of twee personen, dit is een probleem van het hele team. Iedereen moet voor elkaar willen lopen."Het duel in Rotterdam gaf opnieuw aan dat Willem II een kwaliteitsimpuls kan gebruiken. De club hoopt komende week een ervaren verdediger en aanvaller aan de selectie toe te voegen. Volgens Peters zijn die aanwinsten hard nodig. "Dat bewijst deze start van het seizoen wel. Binnen Willem II zijn ze ook hard bezig om jongens binnen te halen."De aanvoerder heeft daar vertrouwen in. "Als het twee goede aanwinsten zijn, kan dat ons enorm helpen. De verschillen zijn in de onderste regionen van de eredivisie niet groot. Als je nu een paar goede spelers haalt, kan dat je uit de problemen helpen."