PSV op rozen tegen Roda JC: Lozano de geschiedenisboeken in

EINDHOVEN - Na de overwinning van Feyenoord op Willem II is PSV weer aan zet. De Eindhovenaren nemen het zondagmiddag in eigen huis op tegen Roda JC. De tussenstand is 2-0.

Jürgen Locadia opende al heel snel de score. Hij werd diep gestuurd door Marco van Ginkel en rondde keurig af. Hirving Lozano scoorde daarna, als tweede PSV'er, zijn derde doelpunt in drie Eredivisieduels.



Joshua Brenet start weer in de basis bij PSV. Hij vervangt de afwezige rechtsback Santiago Arias, die volgens de club geblesseerd is. De Colombiaan staat ook nadrukkelijk in de belangstelling van Swansea City.Verder kiest trainer Phillip Cocu voor de bekende namen. Jürgen Locadia is weer de centrumspits van PSV, Luuk de Jong begint op de bank.Zoet; Brenet, Luckassen, Isimat en Paal; Van Ginkel, Pereiro en Hendrix; Bergwijn, Locadia en Lozano.Ook oud-speler Memphis Depay liet zich zondagmiddag zien. Hij opende een eigen wand op de Coen Dillen Promenade.