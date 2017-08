Nederlandse hockeymannen pakken Europese titel: 'Fantastisch man, echt geweldig!'

AMSTELVEEN - In navolging van de vrouwen hebben ook de Nederlandse hockeymannen de Europese titel veroverd. België, in de groepsfase nog met 5-0 te sterk, werd in Amstelveen met 4-2 verslagen. Mink van der Weerden uit Someren leek de beslissende treffer in het Belgische doel te pushen, maar in de slotminuut zorgde Mirco Pruyser voor de beslissing.

“Fantastisch man. Heerlijk om op ‘t veld te mogen staan. Echt geweldig!”, glunderde Van der Weerden na afloop. “We hebben een keurige wedstrijd gespeeld en stonden er toen het moest. Dat hebben we goed gedaan. Het was denk ik de gedroomde finale, en als je ‘m dan wint in eigen huis is dat wel lekker, ja.”



Net als in het groepsduel was Nederland weliswaar de bovenliggende partij, maar België het effectiefst. Tom Boon benutte in het eerste kwart een strafcorner, waarna Cédric Charlier de tussenstand verdubbelde.Vlak na rust leidde magie van Robbert Kemperman de Nederlandse wederopstanding in. Met een fenomenale actie en brute uithaal liet hij de uitblinkende doelman Vanasch eindelijk kansloos, waarna Nederland bloed rook en doordrukte.Van der Weerden pushte een corner snoeihard tegen de Belgische lat, waarna Mirco Pruyse de gelijkmaker binnenfrommelde en daarna bracht Van der Weerden zelf Oranje aan de leiding. Terwijl het publiek al danste op de tribunes, schoot Pruyser de bal als toetje in een leeg Belgisch doel.