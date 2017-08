Tilburgse wielrenner Sam Oomen imponeert in Ronde van Spanje

CUMBRE DEL SOL - Sam Oomen heeft zondagmiddag nog meer indruk gemaakt in de Vuelta. De wielrenner uit Tilburg kwam in de bergetappe naar Cumbre del Sol als achtste over de finish.

De 22-jarige Oomen ging mee naar Spanje als ondersteuning voor Wilco Kelderman en Warren Barguil in de bergen. Waar Barguil de spotlights op zich gericht kreeg om de verkeerde redenen – hij negeerde ploegorders en werd naar huis gestuurd – kijkt iedereen naar Oomen omdat hij fietst alsof hij al tien jaar aan de top meedraait. En de Vuelta van 2017 is pas zijn allereerste grote ronde.



Oomen klom door zijn prestatie naar de twaalfde plaats in het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door Christopher Froome.