Publiek geniet van rariteitenkabinet, de Brabantsedag in zestien tweets

HEEZE - Het was weer een feest van jewelste: de optocht waarmee zondag de zestigste Brabantsedag werd afgesloten. Niet alleen heel Heeze leek te zijn uitgelopen, ook tal van mensen buiten dit dorp, uit alle geledingen van de maatschappij, wilden het spektakel niet missen.

Het leidde tot diverse reacties op Twitter. Het festijn mag dan een zestigjarige traditie hebben, ook op de social media was de Brabantsedag op deze zomerse dag 'hot'.



Gevatte tekst van Henk Krol

Eén van de grappigste reacties kwam van Henk Krol, het Tweede-Kamerlid uit Eindhoven. Hij slaagde erin om een politieke draai te geven aan het niet kapot te krijgen evenemen.



Krol voelde zich overigens best thuis in Heeze.Ook een ander Brabants Kamerlid, Madeleine van Toorenburg uit Rosmalen, deed van zich spreken. Ze genoot met volle teugen van de zestien deelnemende wagens Wethouder Huib van Olden van de gemeente Den Bosch was eveneens erg oplettend. Hij zag op één van de wagens ene Jack Mikkers. En laat de huidige burgemeester van Veldhoven binnenkort aan de slag gaan in Den Bosch.