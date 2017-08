Zijspancrosser Etienne Bax nadert WK-titel na zege in Zwitserland

ROGGENBURG - Etienne Bax heeft zondagmiddag een grote stap gezet richting de wereldtitel in de zijspancross. De coureur uit Bergeijk won de GP van Zwitserland en zag zijn rivaal uitvallen met pech.

Bax startte matig aan de eerste manche, maar knokte zich knap terug en wist in de slotfase de tweede plek af te pakken van zijn WK-rivaal Giraud.



In de tweede omloop kreeg de Fransman te maken met de pechduivel. Een kapotte olieleiding betekende dat Giraud zijn zijspan moest parkeren, terwijl Bax er ondertussen met de zege vandoor ging.



Bax liep in de stand om het WK uit naar een voorsprong van 30 punten op Giraud. Er zijn nog twee GP’s te rijden.