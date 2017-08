Motorrijder ernstig gewond na botsing tegen boom

HELENAVEEN - Een motorrijder is zondagmiddag met zijn motor tegen een boom gebotst langs de Lagebrugweg in Helenaveen. Meerdere ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De man raakte ernstig gewond en is door het ambulancepersoneel en de arts van het traumateam behandeld. Hij is per traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht.



Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, de politie doet onderzoek.