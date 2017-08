PSV baalt van tweede helft en gemiste kans tegen Roda JC [VIDEO]

EINDHOVEN - PSV versloeg zondag Roda JC weliswaar met 2-0, maar de thuisploeg had meer doelpunten kunnen maken. Bij een zege van drie treffers of meer had PSV de leiding in de eredivisie gepakt. Nu moeten de Eindhovenaren de eerste plaats voorlopig aan Feyenoord laten. 'Als PSV zijnde moet je uitlopen.'

"Roda speelde heel open. Daar hebben we niet optimaal van geprofiteerd en dat is jammer", zei aanvoerder Marco van Ginkel na afloop. "We hadden bij rust zeker met 3-0 of 4-0 voor moeten staan. Met 2-0 blijft het altijd een soort van gevaarlijk."



Doelpuntenmaker Jürgen Locadia deelde die mening. "Ik wist eerlijk gezegd niet dat we nog één doelpunt nodig hadden om eerste te staan. Als PSV zijnde moet je uitlopen, zeker in de tweede helft."



Na rust oogde PSV namelijk gemakzuchtig en mocht Roda zelfs nog even hopen op een terugkeer in de wedstrijd. Van Ginkel: "Zelf speelden we de tweede helft niet goed. Maar we winnen, dat is het belangrijkste. Het had met een groter verschil kunnen zijn."

Locadia kreeg, zeker na de uitschakeling in de Europa League, veel kritiek te verduren. "Hoort bij", zei hij na het duel met Roda. "Het hoort erbij. Ik ben gewoon eerlijk geweest. Die kritiek maakt me niet uit: ík voetbal en scoor vandaag. Laat ze maar praten."