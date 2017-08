Vriendenkring De Rooie Hoek wint Brabantsedag 2017

HEEZE - Vriendenkring De Rooie Hoek is winnaar geworden van de zestigste editie van de Brabantsedag. De wagen waarmee deze groep zondagmiddag door de overvolle straten van Heeze reed, droeg als titel: 'Charivari: Volksvermaak of volksgericht?' Thema van de optocht van de Brabantsedag dit jaar was Parade van Vermaeck.

Er deden zestien wagens mee aan het enorm druk bezochte evenement. De bouwers hebben er maanden aan gewerkt. Voor de lol, de gezelligheid, om een zestigjarige traditie hoog te houden, maar ook om de eerste prijs te krijgen. En die ging dus naar: Vriendenkring De Rooie Hoek.



In de categorie theatrale en muzikale kwaliteit kreeg Vriendenkring De Rijten Circus Salto Mortale de hoogste waardering. De persprijs én de HWV publieksprijs kwamen terecht bij De Lambrekvrienden met MAC Heeze - De Toetertocht, een ontwapenende plezierrit. Deze groep eindigde verder als tweede in de categorie artistiek/technische uitvoering. Vriendenkring De Rijten scoorde hierbij met Circus Salto Mortale de meeste punten.

Eervolle vermeldingen

Drie eervolle vermeldingen Individueel kwamen terecht bij het jongetje dat snel snoep van publiek afpakt en inruilt voor groente (Het Zij Zo), het meisje in de rolstoel dat een pop speelt (Vriendenkring Ge Wit ’t Oit Noit Nie) en het vliegtuigje achter de wagen voortbewogen door voetaandrijving (Bouwerij Skon).