Arrestatieteam slaat agressieve man in de boeien

BREDA - Een speciaal arrestatieteam (AT) van de politie heeft zondagavond rond tien uur een agressieve man gearresteerd in de Pijnboomstraat in Breda. De man was volgens omstanders rond halfacht bij mensen naar binnen gestapt en wilde niet meer weggaan. Toen de bewoners de politie belden, verstopte de man zich in een schuurtje bij het huis.

De man zou hebben gedreigd zichzelf te verwonden met een schroevendraaier wanneer iemand het schuurtje binnen zou komen.

De politie kreeg de man niet naar buiten. Daarom werd een speciaal arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk wisten vier agenten de man naar buiten te krijgen en in de boeien te slaan.

Hevig verzet

De man verzette zich hevig toen hij in het busje werd gezet. Meerdere agenten moesten eraan te pas komen om hem in bedwang te houden.



Het arrestatieteam verzamelde zich in de Ahornstraat in de buurt. De actie trok heel wat bekijks.