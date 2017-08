'Ja, lekker! Ik heb zin om te gaan sporten', we testen het sportenbroodje

EINDHOVEN - ‘Ik heb ontzettend zin om te gaan sporten.’ Onze verslaggever probeerde maandagochtend in het programma Wakker! het door de Eindhovense bakker Bart Houben ontwikkelde sportenbroodje en dit waren bijna haar eerste woorden. Opvallend, want het gezonde worstenbroodje is eigenlijk bedoeld voor ná het sporten, zo legde Houben eerder uit.

Met twintig gram eiwit draagt het sportenbroodje volgens bedenker Bart Houben van Houben Worstenbrood in Eindhoven namelijk bij aan het spierherstel.



"Het valt helemaal niet tegen", constateert onze verslaggever maandagochtend om halfacht wanneer ze de proef op de som neemt. In de Eindhovense bakkerij neemt ze een ferme hap van het broodje met een vulling van onder meer kip en kwark. "Ja, lekker!", is haar oordeel.

Officiële presentatie

De Eindhovense bakker ontwikkelde het broodje samen met Sportcentrum Papendal in Eindhoven. Vanaf 23 september moet het gezonde worstenbroodje in de eerste sportkantines verkrijgbaar zijn.



Zondag bij de interland tussen Nederland en Bulgarije wordt het sportenbroodje officieel gelanceerd.