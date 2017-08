'Lijken op tentoonstelling Real Human Bodies illegaal doorverkocht door Chinese overheid'

Wat zoal te zien is op de expo (foto: bodies-expo.nl)

EINDHOVEN - Het is onduidelijk waar de geplastineerde lichamen vandaan komen die op de Real Human Bodies tentoonstelling staan. Dat meldt het ED maandag. De expositie is deze maand te zien in Roosendaal, Breda, Eindhoven en Den Bosch.

De organisatie van Real Human Bodies laat weten dat de lichamen Amerikaans zijn. De lijken zouden eigendom zijn van de American Plastification Company uit Michigan. Maar dit bedrijf ontkent dat de lijken van hen zijn en zegt dat de tentoonstelling bestaat uit illegale Chinese lichamen.



Niet van ons

"We 'lenen' geen lichamen en lichaamsonderdelen uit voor exposities", zegt directeur Daniel Corcoran tegen de krant. "We hebben geen materiaal dat door Nederland toert, nu niet, nooit niet. De geplastineerde lichamen die wij hebben zijn alleen voor medische opleidingen bestemd, niet voor het algemeen publiek."



Corcoran stelt dat de lichamen afkomstig zijn van Chinezen die op straat zijn gestorven. De lijken zouden door de Chinese overheid illegaal zijn doorverkocht.