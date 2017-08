Wat is er niet duidelijk aan dit bord?

SINT-OEDENRODE - Het bord laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: ‘Hier geen fietsen plaatsen’. In Sint-Oedenrode denken kermisbezoekers daar duidelijk anders over. Tientallen fietsen werden dit weekend precies daar neergezet waar het verbod geldt.

De politie laat op Facebook weten dat ze ook tijdens de kermis toezicht houdt. "En helaas trekt niet iedereen zich wat van verkeersborden aan."



De straat moet worden vrijgehouden omdat het hier de calamiteitenroute betreft.Het is niet duidelijk of de fietsen zijn weggehaald of dat het bij deze waarschuwing blijft.