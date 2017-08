Ad Groeneveld uit Dinteloord vermist; familie maakt zich zorgen

DINTELOORD - Ad Groeneveld uit Dinteloord besloot afgelopen donderdag om naar het festival MUZA aan de Haven te gaan. Nu blijkt dat het muziekfeest in Dinteloord de plek is waar Ad voor het laatst is gezien. Sinds donderdagavond wordt hij vermist.

De politie is sinds vrijdagochtend op zoek naar de man maar dat heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Familielid Ramona Groeneveld plaatste een Facebookbericht waarin ze mensen opriep om uit te kijken naar Ad. Dat werd honderden keren gedeeld.



Tips?

Ad Groeneveld heeft bovenop zijn hoofd kort grijs haar en achter langer haar. Hij heeft een tattoo in zijn nek en op zijn arm. De 54-jarige man uit Dinteloord draagt een geruite blouse en een spijkerbroek. Verder heeft hij een gezet figuur.