Met kleine oogjes aan het ontbijt: winnaars Brabantsedag genieten rustig na

HEEZE - Ze zitten met kleine oogjes aan de ontbijttafel. Vriendenkring de Rooie Hoek werd maandagochtend wakker in de wetenschap dat hun groep de optocht van de Brabantsedag heeft gewonnen.

Er staat koffie op tafel, croissantjes ook. De stemmen zijn schor. “Ik was om één uur vannacht thuis”, zegt een deelnemer. “Maar da’s vooral omdat het feest om half één al klaar was.” De groep barst in lachen uit.



Hoewel de overwinning niet verwacht werd zijn ze erg blij. “Ja, we vonden onze wagen wel mooi, maar er reden ook hele andere mooie wagen mee. Het was een behoorlijk spannende race”, wisten ze.



Vooral de prijsuitreiking was zenuwslopend. “Als je weet hoe die werkt dan is ‘t alleen maar spannender”, legt een deelnemer uit. “Eerst noemen ze de subcategorien op, als je daarin wordt genoemd kan je geen winnaar meer worden. En als dan de nummer vijf bekend wordt gemaakt en jij bent dat níet, dan maak je echt een goede kans.”“Toen wist ik eigenlijk al dat we eerste waren. Maar je moet wel echt heel rustig blijven nog, terwijl je hartslag ondertussen door ‘t plafond schiet. Als je een jaar lang hebt gebouwd is het echt heel speciaal om te winnen.”De Rooie Hoek won met een wagen die als thema ‘charivari’ had. Het was een ritueel in de vorm van een volksgericht, waarbij iemand die de sociale gedragsnormen had overtreden werd bespot en bestraft.Was iemand vreemgegaan, dan moest die persoon op de ezel door het dorp. Tijdens de rit werd hij of zij dan bespot, bezongen, werd en gejoeld en maakten dorpsgenoten ‘ketelmuziek’ met potten en pannen.Soms was het een mild volksvermaak, een uitlaatklep en was het aan het einde van de optocht ook echt voorbij. Dan keerde de rust weer terug. Sommige charivari’s gingen echter verder en liepen uit de hand. Volgens de Rooie Hoek kan ook een link gelegd worden naar het heden. “Als we het in deze tijd bezien dan kan een bericht relatief onschuldig op Facebook worden geplaatst, maar juist dan kan het snel uit de hand lopen.”