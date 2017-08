Zijn wachtrijen in de Efteling verleden tijd? Park test nieuwe app

KAATSHEUVEL - Op een drukke dag kan de gemiddelde wachttijd bij een attractie in de Efteling al snel oplopen tot een uur, of meer. Om die wachtrijen in te perken begint het attractiepark in september met een proef. Bezoekers die in de Python willen moeten vooraf in een app een instaptijd kiezen en reserveren.

De Efteling denkt dat de wachttijd bij de Python met de app kan worden verkort met een kwartier. "We weten dat wachten het minst favoriete onderdeel van een dagje uit is", zegt een woordvoerster.



LEES OOK: 'Nederlanders houden niet zo van wachten', rijen Symbolica verdwijnen voorlopig niet



Tijdvak

De keuze voor het nieuwe systeem is volgens het park uniek voor Nederland. De woordvoerder legt uit dat bezoekers de instaptijd kunnen kiezen in een app op de mobiele telefoon of bij automaten in het park. "Iedereen moet een tijdvak reserveren."



De proef duurt twee maanden. Als het een succes is, wordt het systeem ook bij andere attracties ingevoerd.



LEES OOK: Vanaf zaterdag niet meer roken in de wachtrijen van de Efteling