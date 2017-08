Weer naar school, met frisse (tegen)zin

ROOSENDAAL - Zin of geen zin om weer naar school te gaan? Dat was maandagochtend de grote vraag voor veel kinderen die weer naar school mochten... of moesten. Dit nu de vakantie er in heel onze provincie echt op zit. Onze verslaggever schoof aan bij groep 5 van basisschool De Wending in Roosendaal. En daar had niet iedereen zin om weer te beginnen. Al beweerde de directeur vlak voor de school begon van wel.

"We hebben er met z’n allen zin in", zegt ze. Terwijl op de achtergrond het lied De Wending, de leukste school van het land, klinkt.

"Ik heb geen zin", antwoordt een jongetje uit de grond van zijn hart op de vraag van onze verslaggever of hij het leuk vindt weer naar school te gaan. "Steeds weer de trap omhoog en weer af", verzucht hij. Doelend op de vele trappen in het schoolgebouw.

Vakantieverhalen uitgewisseld

Even daarvoor hebben ze in groep 5 het kringgesprek gehad. Alle vakantieverhalen zijn dan ook weer uitgewisseld. Van de waterglijbanen en het vele zwemmen tot het bezoek aan twee kastelen in Frankrijk. "Waar mensen verkleed rondliepen alsof ze van vroeger waren", legt een meisje uit.



Maar nu is het dus tijd voor het serieuze werk. Terwijl onze verslaggever begint met voorlezen uit het boek Oma ontsnapt, gaan de kinderen tekenen. Nog even volhouden is ons advies. Vanaf 14 oktober is het weer vakantie.Zit je nu op de middelbare school en klinkt 14 oktober echt nog als heel ver weg. Bekijk dan zeker even de motivatiespeech van docent Volkan Tasdan uit Bergen op Zoom. "Eindelijk weer naar school. let's get this party started", begint hij.Om vervolgens je klaslokaal te vergelijken met het strand waar je docent je voorziet van 'cocktails van kennis'.