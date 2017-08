Praalwagens van Brabantsedag in rap tempo gesloopt: 'Dit is het leukst'

HEEZE - De kleurrijke praalwagens van de Brabantsedag reden zondag nog door de straten van Heeze. Maandagochtend werd begonnen met de sloop van de wagens. Maanden van werk verdwijnt in rap tempo de container in.

Binnen een dag ligt de volledige wagen uit elkaar. "Het slopen is het leukst van heel de Brabanstedag", zegt één van de bouwers van vriendenkring De Rooie Hoek. Zij wonnen met hun creatie. "Het doet geen pijn, alleen het afbreken van de kop is echt jammer."



"Even de frustraties eruit slaan. Als het tegenzit wil je die wagen wel vervloeken", vertelt een andere bouwer. Toch wordt ook een deel hergebruikt. "Groot plaatmateriaal, ijzer en planken hergebruiken we ieder jaar. Dat slaan we netjes op."

De vriendengroepen starten over een paar maanden weer met ontwerpen. Omroep Brabant was live bij de Brabantsedag aanwezig. De hoogtepunten zijn hier terug te kijken.