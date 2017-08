Eend Kwakkie mogelijk gevonden: 'Hij kwaakt terug'

BAVEL - Eend Kwakkie is misschien terecht. Twee weken geleden vloog de eend van de 18-jarige Patpoi Rum uit Breda weg uit de achtertuin. Een oplettende vogelspotter meldde zich maandag echter bij Omroep Brabant.

“De eend voldoet volledig aan de beschrijving”, zegt Ary van Krimpen tegen Omroep Brabant. Afgelopen week keek Ary uit over zijn tuin in Bavel toen er plots een eendje landde in de vijver. Het beestje leek verdacht veel op Kwakkie.



“Het diertje heeft een donker snaveltje en toen ik de naam riep, begon het wat te kwaken. Dus ik heb wel het gevoel dat het Kwakkie is”, vertelt Ary. “Ik heb eens goed gekeken met de verrekijker. Zo’n donkere snavel zie je niet veel.”

Vrije vogel

De mogelijkheid bestaat dat Kwakkie terug kan naar huize Rum. Maar dat gaat volgens Ary waarschijnlijk niet gebeuren.



“Kwakkie is nu een vrije vogel en zal misschien niet gemakkelijk teruggaan naar de eigenaar. Maar het is voor Patpoi wel fijn om te weten dat de eend een goed leven heeft. Kwakkie is namelijk niet alleen en heeft soms wel drie vrouwtjes om zich heen."

Eend naar eigenaar?

Het is nu even uitvogelen wat de volgende stap is. Vogelspotter Ary van Krimpen gaat contact opnemen met eigenares Patpoi Rum. Dan is het natuurlijk belangrijk om te bepalen of het werkelijk Kwakkie is of toch een andere mooie vogel.