'Uitermate zuur', maar Bredase scholiere krijgt niet haar diploma

BREDA - Een gezakte scholiere van het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda krijgt niet haar diploma. De leerling had een kort geding aangespannen tegen het College voor Toetsen en Examens (CvTE), omdat ze vindt dat ze onterecht is gezakt voor haar eindexamen. De rechter gaf haar geen gelijk.

De rechtszaak draaide om vraag vijftien van het vwo-eindexamen Frans. Aanvankelijk had de Bredase scholiere de vraag verkeerd beantwoord, maar later erkenden de opstellers dat ze een fout hadden gemaakt in de vraagstelling. Daardoor was de opgave op meerdere manieren te interpreteren.



Net niet genoeg punten

Het CvTE besloot daarop de vraag niet mee te tellen. Scholieren die niets hadden ingevuld of het verkeerde antwoord, kregen enkele punten. Voor de Bredase scholiere was dat net niet genoeg. Ze kwam uit op een 4,0 voor Frans terwijl een 4,1 nodig was voor het diploma.



De studente is ervan overtuigd dat ze genoeg punten had gehaald, als haar antwoord op vraag 15 gewoon meteen goed was gerekend. Scholieren die namelijk het goede antwoord hadden gegeven, kregen wel de volle punten.



'Niet onrechtmatig'

De rechter is van mening dat het CvTE volgens de regels heeft gehandeld door de volledige groep leerlingen te compenseren. Dit is in een speciale regeling vastgesteld. "Het behalen van een onvoldoende met een klein verschil in punten is voor iedereen die dit overkomt uitermate zuur" Dat dit in theorie mogelijk nadelig heeft uitgepakt voor de leerlinge, levert nog geen onrechtmatig handelen op", aldus de rechtbank.



De rechter noemt het behalen van een onvoldoende met een klein verschil in punten uitermate zuur, maar benadrukt dat de manier van beoordelen grensgevallen met zich meebrengt.



'Had graag een diploma uitgereikt'

Rector Hadders van het Mencia de Mendoza Lyceum zegt het jammer te vinden dat de scholiere geen gelijk heeft gekregen. "Ik had haar heel graag vandaag een diploma uitgereikt."



Hadders wil het naar de rechter stappen van scholieren niet promoten, maar begrijpt dat de leerlinge de zaak heeft aangespannen om haar gelijk te halen. "Ïk ben trots op de manier waarop ze zich heeft gepresenteerd tijdens de rechtszaak."



Terug in de schoolbanken?

Het meisje wilde graag haar diploma, omdat ze dan in september naar de universiteit zou kunnen. Of het meisje nu terugkeert op het lyceum om haar vwo-examen opnieuw te doen, wil de rector om privacyredenen niet zeggen.