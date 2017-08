Afval van MDMA-drugslab gedumpt in Dongen en De Moer

DONGEN/DE MOER - Op twee plekken in Dongen en De Moer zijn maandag jerrycans met drugsafval gevonden. Het afval lag in de berm en is vermoedelijk afkomstig van een MDMA-lab.

De eerste partij afval werd gevonden in de berm aan de Ruiterbaan in Dongen. In De Moer lag het afval in de Veldstraat.



Verband

De politie denkt dat het goed mogelijk is dat de dumpingen met elkaar te maken hebben. Er werd onder meer een waterstoffles gevonden.



Verder lagen er kleine en grote vaten van zo'n honderd à tweehonderd liter inhoud. In de bermen lagen ook jerrycans van vijf liter. Specialisten hebben de vaten opgeruimd. De politie doet sporenonderzoek.