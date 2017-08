Kattenziekte slaat toe in Den Bosch: dertig jonge katten overleden in asiel

DEN BOSCH - Het Dierentehuis in Den Bosch kampt met de kattenziekte. Door het zeer besmettelijke virus zijn al dertig jonge katten overleden. “Het is een serieus probleem”, laat Diederik Mollinger van het Dierentehuis weten. “Het is erg treurig voor die diertjes.”

Ook vanuit andere plekken in de stad wordt gewaarschuwd voor het virus. Katteneigenaren doen er goed aan hun dieren te vaccineren, als dat nog niet eerder is gedaan. Het gevaar is verdwenen als een kat wel gevaccineerd is, al moet de vaccinatie wel herhaald worden. Het virus is gevaarlijk voor jonge dieren die nog niet gevaccineerd zijn.



“Het virus is zeer besmettelijk en wordt via neus of ontlasting overgebracht. Het blijft vooral heel lang in de omgeving hangen. Als je het eenmaal hebt is het lastig om er iets tegen te doen”, zegt Mollinger.



Het dierentehuis heeft de quarantaineruimtes vergroot en ent nu alle nieuwe dieren in. “Eigenlijk moet je bij de jonge kittens wachten met inentingen, maar dat maakt ze vatbaar voor het virus. Daarom enten we alle katten. Daarnaast is het belangrijk om goed op te passen met persoonlijke hygiëne. We letten scherper op de mandjes, de slaapvertrekken, de kattenbakken. Ook de medewerkers die met de katten werken passen beter op.”



Geen uitbraak

Dierenkliniek ‘s-Hertogenbosch laat weten niet op de hoogte te zijn van een uitbraak. Zij hebben de afgelopen tijd geen katten met kattenziekte binnen hun klinieken gehad. Maar ze waarschuwen wel voor uitbraken.



“Het is niet de vraag óf er een uitbraak komt van kattenziekte, maar wanneer. We hebben de afgelopen jaren in verschillende delen van het land al (grote) uitbraken met veel dode katten tot gevolg gezien.”



De dierenkliniek merkt dat meer en meer mensen hun katten niet (goed) vaccineren. “De redenen variëren. Soms is dat omdat de kat niet buiten komt, soms omdat ze het te duur vinden. Ook gaan er op internet allerlei enge spookverhalen over vaccinaties rond”, zegt de dierenarts van de kliniek. “Daardoor daalt de vaccinatiegraad. In stedelijk gebied is de dekkingsgraad nog maar 30 procent, wat betekent dat 70 procent van de katten niet voldoende beschermd is.”



'Dekkingsgraad moet omhoog'

Als de ziekte in een populatie binnenkomt kan het snel gaan. “Met zo’n lage dekkingsgraad grijpt een ziekte snel om zich heen. Een groot deel van de populatie kan dan ziek worden. Pas als de vaccinatiegraad 90 procent is, kan een ziekte zich niet verspreiden.”



De dierenarts benadrukt dat het belangrijk is om de ziekte voor te zijn. “De kans op overleven is klein als de kat eenmaal ziek is. Ongeveer vijf tot tien procent, met de juiste therapie. Het beste wat de katteneigenaren kunnen doen is ze op tijd vaccineren: in het begin dubbel en daarna eens per drie jaar.”