Man sleurt vriendin aan haren over de vloer, knijpt haar keel dicht en vlucht op quad

ETTEN-LEUR - Een 42-jarige man uit Etten-Leur is zondagmiddag aangehouden nadat hij zijn 38-jarige vriendin fors mishandelde. Hij sleepte zijn vriendin aan de haren over de vloer en kneep verschillende keren haar keel dicht.

De mishandeling gebeurde rond halfzes in het huis van de vrouw. De vrouw en de man hadden ruzie gekregen waarbij de man door het lint ging. Pas na enkele uren wist de vrouw ontsnappen.

Vlekken

De man reed daarna weg op een quad. Hij werd later op het Trivium aangehouden. Zijn quad is in beslag genomen omdat op de motorfiets geen kentekenplaat zat. Daarnaast werkten de startknop, knipperlichten en de verlichting niet. De man had ook nog een zakje met acht gram amfetamine op zak.



De vrouw deed aangifte bij de politie. Een huisarts heeft de vrouw behandeld aan verwondingen in de hals en haar gezicht. Bovendien zag de vrouw zwarte vlekken voor haar ogen.