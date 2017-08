'Matig spel van ongeïnspireerd PSV', volgens Willy van de Kerkhof moet er iets veranderen

EINDHOVEN - PSV won zondag met 2-0 van Roda JC en staat tweede op de ranglijst. Toch was het spel van de Eindhovense club dramatisch, zegt voetbalicoon Willy van de Kerkhof tegen Omroep Brabant. Volgens Willy moet het roer om bij de club.

“Na dertig minuten spelen, sloeg de hitte toe. Het was een matige tweede helft van een ongeïnspireerd PSV dat 2-0 schijnbaar voldoende vond”, zegt Willy over de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Roda JC.



“Je moet gewoon 45 minuten proberen het publiek te vermaken. Zeker tegen een tegenstander als Roda JC, die heel matig speelde. Dan moet je zo’n club met 6-0 oprollen. Dit is eigenlijk iets dat niet bij een club als PSV past.”

Struikelen over eigen benen

Zo heeft Willy het bijvoorbeeld over aanvaller Jürgen Locadia. “Vanaf het begin af aan zat hij helemaal niet in de wedstrijd. Hij maakte een goede goal, maar voor de rest heb ik hem eigenlijk niet gezien. Hij struikelde over zijn eigen benen en had de bal niet onder controle."

Volgens Willy komt PSV op bepaalde posities spelers tekort. Versterkingen zijn gewenst. "Je moet je een heel seizoen concentreren op de competitie en de KNVB-beker. Dan heb je een behoorlijk team nodig, maar er ontbreken nog een of twee spelers."



"Bovendien zie je ook dat ze bij PSV een spitsenprobleem hebben. Ze krijgen veel kansen en scoren maar weinig. Het is niet het niveau wat we gewend zijn. Er zal wat veranderd moeten worden.”