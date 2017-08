Werkbus vol gereedschappen gestolen, eigenaar Carlo schat schade op 10.000 euro

BOEKEL - Een nachtmerrie werd werkelijkheid voor Carlo van den Heuvel uit Boekel. Hij stapte maandagochtend de deur uit en zag dat z’n werkbus verdwenen was. Gestolen.

Dat is zeer slecht nieuws voor Carlo, die werkt als glaszetter en schilder. “Ik ging een nieuwe klus opstarten, alles wat ik had zat in die bus. Van kwasten tot ladders, alles is weg.”



'Doe maar voorzichtig'

Het is voor veel zelfstandige vaklui een reële angst. “Acht jaar geleden werd een vrijwel identieke bus gestolen, die was van een collega van mij. Hij zei toen ook al: doe maar voorzichtig.”



Carlo nam contact op met de verzekering, maar veel zal hij daar niet aan hebben. “Gereedschappen en materiaal zijn lastig te verzekeren, dus daar krijg ik vrijwel niets voor terug. En ook van die bus amper wat. Ik krijg een klein bedrag terug, maar daar kan ik net een paar potten verf van kopen”, zegt hij.



Tienduizend euro schade

En die verdwenen potten verf zijn vervelend, maar niet het grote probleem. “De kosten zitten in schuurmachines, klimmateriaal, haspels, frezen. Ik heb net even zitten rekenen en ik heb zo'n tienduizend euro schade.”



Toch is Carlo maandagmorgen maar aan het werk gegaan. “De spullen vervoerde ik in een privéwagen, een collega van me had gelukkig nog wat materiaal staan. Het komt vast wel weer goed, er zijn een hoop mensen die willen helpen. Maar het is wel een flinke klap.”