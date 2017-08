Politie onderzoekt link plofkraken in Brabant en mislukte kraak in Duitsland

VENLO - De politie onderzoekt of drie mannen uit Utrecht betrokken waren bij plof- en ramkraken in Brabant. Een tweetal werd vrijdag opgepakt door een arrestatieteam in Venlo na een mislukte plofkraak in Duitsland. Agenten losten hierbij schoten. De derde verdachte werd later aangehouden in zijn woonplaats.

De mannen maken mogelijk deel uit van een grote bende die door het hele land en over de grens kraken plegen. Ze deinzen er niet voor terug om met zware explosieven geldautomaten, puien of gevels te vernielen. Na de kraak vluchten ze in snelle auto’s, vaak gestolen Audi’s.



Plofkraken regio

Zo werd er in Oss eind juli nog een plofkraak gepleegd. Buurtbewoners zagen toen ook dat er een donkere Audi vandoor scheurde. Een week eerder werd er een automaat in Heesch opgeblazen. In onder meer Geffen, Vinkel, Reusel en Nuenen werd ook al toegeslagen.



De recherche startte enkele maanden geleden een onderzoek naar de plof- en ramkraken in Nederland en Duitsland. De verdachten kwamen in beeld en bleken een garagebox in Venlo te hebben, waarin een gestolen auto stond gestald. De politie heeft deze garagebox enige tijd in de gaten gehouden en besloot vrijdag tot actie over te gaan.



Arrestatieteam in Venlo

De twee mannen probeerden een plofkraak in Duitsland te plegen. Ze werden echter betrapt door een omstander en gingen er vandoor. Eenmaal terug bij de garagebox, besloot het arrestatieteam ze aan te houden. Maar het duo sprong in de auto en probeerde leden van het arrestatieteam en de garagedeur te rammen. Agenten hielden ze tegen door de banden van hun wagen lek te schieten.



Een van de mannen werd uitgeschakeld met een beanbag. Dit is een zandzakje dat uit een vuurwapen wordt gevuurd. De man raakte lichtgewond. Of het drietal daadwerkelijk onderdeel is van de bende, is nog niet duidelijk. “Dat zal uit onderzoek moeten blijken. Daar kan ik nu dus niets over zeggen”, laat een woordvoerder weten.



Meer aanhoudingen

De aangehouden verdachten zijn 31, 32 en 35 jaar oud. Ze zitten vast en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Er wordt verder onderzoek gedaan naar alle plof- en ramkraken.