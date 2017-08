Modderfestijn in mooiste poel van Nederland. 'Het hele bad lag vol!'

SON EN BREUGEL - Groot feest maandagochtend op de waterbuffelboerderij De Stoerderij in Son en Breugel. De buffelspa is officieel 'de mooiste modderpoel van 2017'. Maar of de beesten beseffen hoe luxe hun leventje is, is nog maar de vraag. "Ik heb ze wel verteld dat hun poel de prijs heeft gewonnen, maar ik kreeg niet de indruk dat ze daar warm of koud van werden", lacht boer Arjan Swinkels. "Vanmorgen lag wel het hele bad vol!"

Wakker Dier reikte de bijzondere prijs maandagochtend uit. Alle buffels waren daarbij aanwezig.



'Direct naar de poel'

De kudde is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Er lopen nu vijfenzestig waterbuffels rond op de boerderij. "Je kunt je wel voorstellen dat het om een uur of tien al flink warm was. Het grootste deel van de kudde liep daarom direct naar de poel toe", vertelt Swinkels.



Zwemmen met waterbuffels

Bijzonder weetje: om een goede band met zijn dieren te krijgen, brengt waterbuffelboer Arjan Swinkels veel tijd met ze door. Hij zwemt zelfs soms samen met zijn beesten in een van de modderpoelen.



'Ik ga niet naast m'n laarzen lopen'

Stiekem is de waterbuffelboer best trots op de prijs. "Het is wel een beloning voor deze manier van dieren houden en de keuzes die je daarin maakt. Het is toch een blijk van waardering wanneer het op deze manier wordt bekroond. "Maar Swinkels blijft er wel nuchter onder. "Het is nu niet zo dat ik naast m’n laarzen ga lopen hoor", lacht hij.



Voor het eerst

Het is voor het eerst dat de trofee wordt gewonnen door een buffelboerderij. "De Stoerderij is de enige buffelboerderij waarbij de waterbuffels het hele jaar door naar buiten mogen en waar alle buffels kunnen afkoelen in het water. Ook worden de kalfjes niet meteen na de bevalling weggehaald bij de moeder, zoals bij de meeste runderen wel gebeurd", zo oordeelde Wakker Dier.



"Er zijn een stuk of tien waterbuffelboeren in Nederland. Die kiezen er niet allemaal voor om een uitgebreide modderfestijn te organiseren voor hun beesten", aldus Swinkels.