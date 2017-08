Vrouw zwaait met mes en schreeuwt 'I will kill you' naar bekenden

TILBURG - Een 26-jarige vrouw uit Tilburg is zondagavond aangehouden omdat ze op straat met een mes stond te zwaaien in de wijk Korvel. Ze riep ‘I will kill you’ naar bekenden die op een balkon van een appartementencomplex stonden. Ook trapte ze enkele keren tegen de deur van het complex.

De vrouw is door twee agenten opgepakt, die uit voorzorg hun wapen hadden getrokken. De Tilburgse stopte het mes van 24 centimeter vervolgens in een zak van haar trui. Volgens de politie was de vrouw boos vanwege een ruzie in de relationele sfeer.



Geen aangifte

De bekenden van de vrouw hebben geen aangifte tegen haar gedaan. De politie heeft justitie gevraagd om haar wel te vervolgen.