Jimmy F. voorlopig niet welkom bij Avans na verdenking tereurdreiging

ZEVENBERGEN - Jimmy F, uit Zevenbergen, die wordt verdacht van terroristische dreiging, is voorlopig niet welkom op zijn school. Voordat Jimmy weer naar Avans kan wil de directie eerst een ernstig gesprek met hem. De 22-jarige Zevenberger zit in ieder geval nog tot woensdag in een politiecel.

Jimmy wordt in verband gebracht een terroristische dreiging, vorige week in Rotterdam. Daar werd een concert van de band Allah-LAS in de Maassilo afgelast op basis van tips van de Spaanse politie over een mogelijke aanslag.



'Groot misverstand'

Ondertussen zijn er diverse bronnen die zeggen dat Jimmy deel uitmaakt van een groep mensen die via de chatapp Telegram probeerde jihadisten te ontmaskeren. Daar kwam de Spaanse politie zijn naam tegen. Zijn aanhouding zou één groot misverstand zijn.



LEES OOK: Was Jimmy F. een terrorist of spoorde hij ze juist op?



Bij Avans vinden ze het niet verantwoord Jimmy zonder meer binnen te laten als hij weer vrij is. Voorlopig is hij niet welkom. Als de student deze week wordt vrijgelaten omdat er inderdaad sprake is van een misverstand wil de school eerst een goed gesprek met hem om in te schatten hoe bedreigend Jimmy is.



Veiligheidsgevoelens

“Met het oog op de veiligheidsgevoelens van studenten en medewerkers vindt Avans het niet verantwoord om deze student, nadat hij in vrijheid is gesteld, zonder meer toe te laten tot de Avans-gebouwen en het onderwijs”, aldus Avans.



Uit oogpunt van privacy wil Avans niet zeggen dat het om Jimmy F. uit Zevenbergen gaat.