Marianne Vos, Lars Boom en Koen de Kort naar WK wielrennen

Zo werd Marianne Vos in 2013 wereldkampioen.

BERGEN - Lars Boom en Koen de Kort zijn de Brabantse troeven bij de mannenwedstrijd van het WK wielrennen. Ze staan op 24 september in het Noorse Bergen aan de start van de wegwedstrijd. Marianne Vos is geselecteerd bij de vrouwen.

Bij de mannen heeft bondscoach Thorwald Veneberg veel aanvallers in z'n selectie opgenomen. Naast Lars Boom kunnen ook Tom Dumoulin, Niki Terpstra, Dylan van Baarle, Sebastiaan Langeveld, Wout Poels en Bauke Mollema de aanval kiezen in Noorwegen. De Kort krijgt vermoedelijk een meer dienende rol.



Aanval als handelsmerk

"Het is een sterke groep renners, die de aanval als handelsmerk hebben'', licht Veneberg toe. "Het totale niveau van de Nederlandse mannen groeit ieder jaar verder. Dus ik zie ons steeds een stap dichter bij een titel komen."



Bij de vrouwen doet uiteraard drievoudig wereldkampioen Marianne Vos mee aan de wegwedstrijd. Verder zijn olympisch kampioene Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak, Amy Pieters, Lucinda Brand en Janneke Ensing geselecteerd.Aan de tijdrit doen zowel bij de mannen als vrouwen geen Brabanders mee.