Vrachtauto gaat in vlammen op langs A67 bij Lierop

LIEROP - Een vrachtauto is in vlammen opgegaan op een parkeerplaats langs de A67 bij Lierop. Het is niet duidelijk of het voertuig daar ook in brand vloog of dat de bestuurder het vrachtwagentje eerst nog aan de kant kreeg.

De brandweer heeft het vuur geblust op de parkeerplaats bij tankstation Oeijenbraak. Er is weinig tot niks van het voertuig over.



Er raakte niemand gewond. De bestuurder wist volgens een getuige zelf uit de wagen te komen.