Sam Oomen leert én imponeert in z'n eerste grote ronde

TILBURG - Wielertalent Sam Oomen uit Tilburg is bezig aan een heerlijke Vuelta. Hij maakt zijn debuut in een grote ronde. Na negen etappes staat hij knap twaalfde in het klassement. "Ik mag niet klagen tot nu toe. Het gaat goed, zeker!"

Zondag had Oomen zijn hoogtepunt toe nu toe. Hij finishte in de zware bergetappe als achtste. "Ik had niet verwacht dat ik nu al top tien zou rijden in een etappe", zegt Oomen.



Nog twee loodzware weken

We spreken Oomen op de eerste rustdag van de Ronde van Spanje, na negen dagen koers. Even uitrusten, want het zwaarste deel van de ronde moet nog komen. "Na de rustdag kom ik pas in de zone die ik nog niet ken: een tweede en derde week koers."



"Vanaf nu begint het nieuw te worden. Maar tot nu toe hebben we negen etappes achter elkaar gehad en in de negende etappe had ik nog steeds een goede dag. Dus dat betekent tot nu toe dat ik goed herstel tijdens de wedstrijd."



Wat voor renner is Oomen?

Oomen noemt z'n eerste grote ronde 'een mooi leerproces'. "Ik probeer uit te vinden wat voor soort renner ik ben. Of kortere of langere klimmen me beter liggen. Dat komt allemaal aan bod deze drie weken."



De eerste week beloofde alvast veel goeds, maar we hoeven niet te verwachten dat Oomen mee gaat doen voor een topklassering. Zijn hoofddoel is om kopman Wilko Kelderman bergop zo goed mogelijk bij te staan. Maar wie weet wat er nog kan gebeuren in twee weken koers...



Door het vuur

Met de moraal in de Sunweb-ploeg zit het in ieder geval goed, bezweert Oomen. De eerste week verliep voor de ploeg niet heel lekker, met het wegsturen van Warren Barguil en een paar mindere dagen van kopman Kelderman. "Maar gisteren werden we door de ploeg perfect afgezet aan de voet van de laatste klim. Dat betekent dat de focus in de ploeg er wel is. En dat we voor elkaar door het vuur gaan.”



