Meer intercity's, dus overweg vaker dicht, dus vertrek eerder

EINDHOVEN - Vanaf volgende week gaan er meer treinen rijden tussen Eindhoven en Amsterdam. Scholieren die in de buurt van het spoor wonen, staan daardoor vaker voor een dichte overweg. En daarom waarschuwt ProRail nu: doe geen gekke dingen als de slagbomen dicht zijn én vertrek wat eerder naar school.

ProRail heeft 250 scholen, waarvan een deel van de leerlingen via een overweg naar school fietst, een brief gestuurd.



Spoorboomduiken? Eerder vertrekken!

De spoorbeheerder wil voorkomen dat scholieren die vaker of langer moeten wachten bij een overweg, gevaarlijke capriolen gaan uithalen omdat ze anders te laat op school komen. Nog snel even onder de dichtgaande spoorbomen door duiken bijvoorbeeld, dat kan levensgevaarlijk zijn.



ProRail adviseert leerlingen om wat eerder van huis te vertrekken, zodat ze niet in tijdnood komen als de slagbomen dicht zijn.



Eerst nog even testen

De langere wachttijden bij overwegen zijn voorlopig alleen op woensdag. Vanaf 6 september test de NS namelijk iedere woensdag met zes intercity's per uur. Als in december de nieuwe dienstregeling ingaat, rijden er iedere dag zes intercity's per uur tussen Eindhoven en Amsterdam.



ProRail zegt dat op de testwoensdagen verkeersregelaars worden ingezet op een drukke overgangen.