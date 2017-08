Scooterrijder klapt tegen een boom en raakt zwaargewond

HELVOIRT - Een scooterrijder is maandagavond zwaargewond geraakt op de Helvoirtsestraat bij Helvoirt. Hij raakte van de weg en botste tegen een boom. Omstanders hebben eerste hulp verleend.

De scootterrijder kwam vanuit de richting van Cromvoirt en reed richting Helvoirt.



Een traumahelikopter landde bij de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een man uit Helvoirt.



Weg dicht

Het ongeluk gebeurde in de buurt van manege de Hoogakker. De Helvoirtsestraat is vanwege het ongeluk een tijd afgesloten geweest. Het fietspad is nog steeds dicht, omdat de verkeersongevallenanalyse van de politie daar onderzoek doet naar de oorzaak van het ongeluk.