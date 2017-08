Groep Tilburgers schrijft pamflet voor nieuwe burgemeester

Burgemeester Tilburg moet out of the box denken

TILBURG - De nieuwe burgemeester van Tilburg moet iemand zijn die nieuwe oplossingen bedenkt om oude maatschappelijke problemen op te lossen. En hij of zij moet out of the box kunnen denken.

Een groep Tilburgers heeft daarom een pamflet geschreven waarin de mensen die de sollicitatiegesprekken voeren met de burgemeesterskandidaat, worden opgeroepen vooral dáárop te letten.



Social innovation

Een belangrijk criterium voor de nieuwe burgemeester is volgens de Tilburgers: social innovation. Hierbij gaat het er dus om met vernieuwende oplossingen voor problemen te komen. “Dat is veel belangrijker dan de vraag of het een man of vrouw moet zijn”, zegt initiatiefnemer Tom Pijnenburg. Uit een onderzoek bleek eerder overigens dat de Tilburgse bevolking een voorkeur heeft voor een vrouw.



Volgens de initiatiefnemers zijn er genoeg maatschappelijke problemen in de stad waar met een frisse blik naar gekeken moet worden. Pijnenburg noemt onder meer armoedebestrijding, duurzaamheid van gebouwen, veiligheid en robotisering en het verlies van werk. In Tilburg is het eind van deze maand European Social Innovation Week.



Minderwaardigheidscomplex

Het zijn linkse thema’s. “Maar wij zijn geen linkse club. Bij ons zitten mensen vanuit alle hoeken”, aldus Pijnenburg. De initiatiefnemers hebben hun ideeën voorgelegd aan een aantal Tilburgers. Die hebben er hun mening over gegeven. Al die meningen komen vanaf dinsdagmiddag op deburgemeestervantilburg.nl. Iedereen die dat wil, kan daar meepraten.



Comfortabel

Volgens Pijnenburg hoeft de nieuwe burgemeester niet per se iemand van buiten te zijn. “Een burgemeester moet zijn burgers tot op het bot kennen en hoe comfortabel is het als hij niet zijn eerste ambtsjaren hoeft te besteden aan het ontcijferen van zijn inwoners? Als we een goeie social innovator vinden kan die meteen aan de gang met het verder laten opbloeien van de stad, die de laatste jaren al begon uit zijn schulp te kruipen.''