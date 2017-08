Overvaller met spijt geeft zichzelf aan bij politie

EINDHOVEN - Berouw komt na de zonde. Soms direct, soms later. Een 51-jarige spijtoptant uit Amersfoort meldde zich zondagmiddag bij de politie in Eindhoven. Hij biechtte op dat hij een supermarkt aan de Geldropseweg heeft overvallen.

Op woensdagmiddag 2 augustus rond half zes kwam de man de Aldi-supermarkt binnen. Hij ging niet met een karretje langs de schappen, maar hij liep meteen door naar de kassa. Daar bedreigde hij een medewerker met een mes en dwong haar geld te geven. Bij de overval raakte niemand gewond.



Nu, een paar weken later heeft de man spijt en daarom besloot hij schoon schip te maken. Hij gaf zichzelf aan op het politiebureau in Eindhoven. Ondanks zijn berouw werd hij toch opgesloten, want een zonde blijft een zonde.



