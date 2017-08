Extreme Game of Thrones-fans kijken finale in de bios [GEEN SPOILERS]

TILBURG - Waar kun je de seizoensfinale van Game of Thrones beter kijken dan op een megascherm in een bioscoop? Een paar honderd fans kwamen maandagavond naar de Pathé in Tilburg om de laatste aflevering van het zevende seizoen van de serie te zien.

Het zijn de echte diehards die zich verzamelen in de uitverkochte bioscoopzaal "Het is wel bijzonder om dit op groot beeld te zien. Dat is heel wat anders dan thuis voor je tv'tje", zegt een bezoekster.



De bioscoopbezoekers verwachten een spectaculaire laatste aflevering. "Er komt natuurlijk nog één seizoen, maar dit wordt al wel de knaller", zegt een bezoeker. Iemand anders vreest vooral voor de bloederigheid van de serie, waar regelmatig karakters het loodje leggen. "Ik hoop dat er deze keer niemand dood gaat."En, gaat er inderdaad niemand dood? Daarvoor zul je de aflevering toch echt zelf moeten kijken. Zoals beloofd geven we geen spoilers weg.Heb je nou geen idee waar dit allemaal over gaat? De trailer hieronder geeft een aardig idee.