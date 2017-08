Roel Augusteijn waarnemend burgemeester van Heusden

HEUSDEN - Roel Augusteijn wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Heusden. Hij vervangt tijdelijk Jan Hamming, die burgemeester van Zaanstad wordt.

De benoeming gaat in op 27 september. Roel Augusteijn was lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, gedeputeerde voor cultuur, onderwijs en sociaal beleid en nadien wonen, zorg en welzijn. Hij was waarnemend burgemeester in Maasdonk en Hardinxveld-Giesendam. De benoeming geldt totdat de gemeenteraad van Heusden een nieuwe burgemeester voordraagt en de nieuwe burgemeester is benoemd.