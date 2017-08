Documentaire over Corso Zundert in première op Amerikaans blog

ZUNDERT - De documentaire over het bloemencorso in Zundert van de Amerikaanse kunstenaar Gil Bruvel in première gegaan. De documentaire is te zien op het blog Colossal in Chicago.

Afgelopen jaar baseerden de corso-ontwerpers Jeroen Vriends en Gianni Ritchie hun ontwerp ‘Bevangen door de wind’ op het werk van de Amerikaanse kunstenaar Gil Bruvel. Het ontwerp werd gekozen en gebouwd door buurtschap ’t Kapelleke.



Vriends en Ritchie legden contact met de kunstenaar, die vervolgens besloot met een cameraploeg naar Zundert te komen om de laatste weken van de bouw van de wagen mee te maken en vast te leggen op film. Ook tijdens het corso zelf en tijdens de sloop van de wagens maakten ze opnames.



Tentoonstelling over hele wereld

Gil Bruvel (1959) is een Amerikaanse schilder en beeldhouwer. Hij werd geboren in Sydney in Australië en groeide op in Zuid-Frankrijk. Vanaf 1990 woont en werkt hij in de Verenigde Staten. Zijn werk werd tentoongesteld in talloze galerieën over de hele wereld, en over zijn werk verschenen drie boeken.



Het resultaat is een documentaire van twintig minuten over de achtergronden van het corso van Zundert, gezien door Amerikaanse ogen. Bruvel zelf komt aan het woord en verzorgt het achtergrondcommentaar, maar er zijn ook interviews van Zundertse bouwers en ontwerpers in hun beste Engels en een trotse burgemeester wiens Nederlands ondertiteld wordt.



De documentaire is vandaag niet toevallig live gegaan op het internationale art en design-blog Colossal . Niet helemaal toevallig is Colossal het blog waardoor foto’s van het Zundertse corso vier jaar geleden voor het eerst viraal gingen. Een post van Colossal met beelden van het corso werd overgenomen door talloze andere blogs, websites en overige media van over de gehele wereld. Colossal plaatst sindsdien jaarlijks direct na het corso een reeks van foto’s van de wagens.Colossal is een blog uit Chicago met maandelijks vier tot acht miljoen bezoekers en 1,5 miljoen volgers op social media.