Politiek Nuenen gerustgesteld: zorgvuldigheid staat voorop bij fusieplannen

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel zijn maandagavond begonnen met de besprekingen over gemeentelijke herindeling. Alle partijen hebben afgesproken dat het overleg vertrouwelijk is. Joost Vereijken van de Nuenense politieke partij W70 houdt zich daar aan. Hij wil alleen kwijt dat hem duidelijk is geworden dat zorgvuldigheid voor iedereen belangrijker is dan snelheid.

Nuenen wil fuseren met een andere gemeente. De opties zijn Eindhoven en Son en Breugel. Gedeputeerde Staten vonden dat Nuenen te lang deed om een voorkeur bekend te maken. Daarom namen Gedeputeerde Staten het heft in handen. Dat resulteerde in een eerste bespreking, maandagavond in het provinciehuis.



Het overleg was bedoeld om samen te verkennen welke oplossing het beste is voor de inwoners van de betrokken gemeenten en wat het beste is voor de vorming van een bestuurskrachtige gemeente.



In Nuenen waren ze aanvankelijk boos over de bemoeienis van de provincie. Vooral W70 had kritiek. “We hebben nu geconstateerd dat de wettelijke procedure om tot een fusie te komen veel langer duurt dan wij dachten. Zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid. Dat geeft vertrouwen”, aldus Vereijken.