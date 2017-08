Kijkcijferkanonnen Sharon en Esmee willen de nieuwe Geer en Goor worden

DEN DUNGEN - Ze zijn ineens de bekendste tweeling van Brabant. Sharon en Esmee uit Den Dungen hebben sinds deze week hun eigen realityserie op MTV. In Double Trouble worden de dames op vakantie gestuurd. En dat gaat uiteraard gruwelijk mis.

Maar liefst 142.000 kijkers stemden zondagavond af op MTV voor de eerste aflevering van Double Trouble. Daarmee is de tweeling meteen een kijkcijferkanon voor de jongerenzender. “Het is een beetje ontploft”, vertellen de dames. “Onze telefoons slaan op hol. We krijgen superveel berichten op Insta en veel meer volgers.”



We de 21-jarige tweeling via de telefoon, terwijl ze op de terugweg zijn van hun werk. Hun stemmen lijken nogal op elkaar, dus wie nou precies wat zei? Geen idee. Maar dat maakt ook niks uit, vinden ze. “We spreken ons samen uit.”



Echte luxepaardjes

Esmee en Sharon deden eerder jaar dit mee aan het MTV-programma Ex on the Beach: Double Dutch. Daarin vielen ze dusdanig op, dat ze nu dus een eigen show hebben.



In de eerste aflevering zie je hoe Sharon en Esmee te horen krijgen dat ze op kampeervakantie gaan in Bulgarije. Daar zijn ze allesbehalve blij mee. Want ja, het zijn nou eenmaal echte luxepaardjes. Dus ruilen ze in de komende afleveringen de camping in voor luxueuzere accomodaties. “We gaan nog heel veel activiteiten doen, het wordt steeds luxer.”



De nieuwe Geer en Goor

Acht weken lang kunnen we dus genieten van kwaliteitstelevisie met teksten als ‘als ik water zie, moet ik schijten, daar kan ik niks aan doen’. Maar als het aan Sharon en Esmee ligt, houdt het daarmee niet op. Ze zien zichzelf als de nieuwe Geer en Goor. “We hopen dat we meer eigen programma’s mogen maken. Dat we naar luxere landen mogen, geen kutcamping meer. We hopen gewoon dat we heel veel geld gaan verdienen hiermee.”



Dat heel veel geld verdienen laat nog even op zich wachten, want vooralsnog werken de dames gewoon nog bij de Subway in Den Bosch. Ze hebben wel al behoorlijk wat sponsoren, waarvan ze spullen krijgen in ruil voor wat exposure op Instagram. Zo krijgen de dames kleren, maar ook gratis ingrepen als gebleekte tanden en opgespoten lippen. “We willen nu het liefst zoveel mogelijk ingrepen”, lacht de tweeling.