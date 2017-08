Dokter Tinus voor het laatst in Woudrichem: 'Ik heb beloofd om nu te gaan kijken'

WOUDRICHEM - Zonder ook maar één aflevering gezien te hebben reageerde Nelma Lankhaar op een oproep voor de populaire televisieserie Dokter Tinus. Ze mocht komen en speelt nu in het nieuwe seizoen verschillende rolletjes. "Ik heb de hoofdrolspelers moeten beloven dat ik nu toch echt ga kijken."

Met deze laatste serie neemt Dokter Tinus afscheid van Woudrichem. "Maar misschien komt hij na dit seizoen ook weer terug, dat weten we niet," zegt Nelma Lankhaar. Ze heeft voor haar deelname aan de serie een geheimhoudingsakkoord moeten tekenen, dus veel mag ze niet zeggen over de nieuwe verhaallijn.



Soms publiek, dan weer puur beeldvulling

Waar ze wel over mag praten is over haar rol als figurant. "Dat was heel wisselend. De ene keer was ik alleen maar beeldvulling en zat ik op een terras met vriendinnen wat te drinken, de andere keer waren we toehoorders bij een speech van de burgemeester."



Ze meldde zich aan omdat ze wel eens een kijkje achter de schermen wilde meemaken. "Ik had al eens meegedaan aan een reclamespotje voor een biermerk en ik dacht: ik wil zo'n filmset wel eens meemaken." Het heeft haar kijk op televisie veranderd. "Ik kan nooit meer onbevangen kijken en dat is eigenlijk wel weer jammer."



Gemoedelijke sfeer

Met de hoofdrolspelers in de serie deelde ze nog net geen kleedkamer, hoewel die van Dokter Tinus (Thom Hoffman) alleen met een gordijntje gescheiden was van de rest. "Ze waren allemaal heel gemakkelijk, na een paar keer kenden ze je voornaam en regelmatig zaten we samen aan tafel te eten." Het tekent de gemoedelijke sfeer op de set, benadrukt Nelma.



Aan de hoofdrolspelers heeft ze nu beloofd dat ze dit nieuwe seizoen ook gaat kijken. "Maar niet om mezelf te zien, want ik heb al van andere figuranten begrepen dat je meestal maar kort te zien bent."