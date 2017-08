Omstanders versperren weg en pakken sleutels af van dronken automobilist

GEMERT - Omstanders pakten maandagavond de sleutels af van een bestuurder die onder invloed was van drugs of alcohol. De automobilist viel op omdat hij rond kwart over elf over de weg slingerde in Gemert.

Een van omstanders belde het alarmnummer. Ondertussen reed de automobilist rondjes over de rotonde op de Beeksedijk.

In vinger gebeten

De omstanders besloten daarom de weg te versperren tot de politie arriveerde. Het lukte één van hen om de autosleutels van de man af te pakken. Daarbij werd hij wel in zijn vinger gebeten.

De man verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Op Facebook bedankt de politie de omstanders voor hun hulp.